◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国6ー8日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本に6−8で競り負け、1勝1敗となった。柳志荽（リュ・ジヒョン）監督（54）は日本に4本塁打許したことを悔やんだ。「ホームランを許したことで計画通りに試合を進めることができなかった」と試合後の会見で振り返った指揮官。3回までに鈴木誠也（カブス）に2発、大谷翔平