◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）ＷＢＣ韓国代表は侍ジャパンとの接戦を落とし、１次ラウンド（Ｒ）は１勝１敗となった。初回に先発・菊池から３点を先制。４回に２点差を追いついたが、終盤７回に勝ち越しを許した。リュ・ジヒョン監督は「実は５回までの試合をどう進めていくかが、一番重要なポイントだった。ホームランを許してしまって、もともとの計画通りに（試合を）進めることができなか