◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が７日、ＷＢＣ１次ラウンド２戦目となる韓国戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。１本塁打を含む２打数２安打１打点、２四球３得点と１番の役割を完璧にこなした。試合後は公式会見に登場。「本当に素晴らしいゲームで、どちらが勝手もおかしくないゲームだった」と振り返り、「一番大きかったのは（初回の）誠也の