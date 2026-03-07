◇第6回WBC1次ラウンドC組日本８ー６韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は打ち合いを制し韓国に逆転勝ち。通算2勝0敗でC組1位突破に王手をかけた。先発の菊池雄星投手（34＝エンゼルス）は3回3失点で降板したが、打線の援護に救われた。試合後は「調子は良かったが、相手打線が良かった。初回は大胆