野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」の１次ラウンド「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」（読売新聞社など主催）が７日、東京ドームで行われ、日本代表「侍ジャパン」は韓国に８―６で競り勝ち、開幕２連勝を飾った。日本は一回に３点を先制されたが、その裏に鈴木誠也（３１）（米カブス）の２点本塁打で１点差に迫った。三回には大谷翔平（３１）（米ドジャース