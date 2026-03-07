スノーボードのワールドカップ（W杯）は7日、チェコのスピンドレルブムリンでパラレル回転が行われ、女子でミラノ・コルティナ冬季五輪代表の三木つばき（浜松いわた信用金庫）が優勝した。男子は篠原琉佑（北海道東川町）が2位に入った。（共同）