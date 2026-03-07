◇プロボクシング東洋太平洋スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦波田大和（帝拳）《TKO5回2分47秒》キム・テソン（2026年3月7日東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーフェザー級王者・波田大和（28＝帝拳）が韓国同級王者で東洋太平洋同級6位のキム・テソン（29＝韓国）に5回TKO勝ちし、3度目の防衛に成功した。静かな立ち上がりとなったが2回以降は徐々に自慢の左を浴びせ、5回には左フックでダウンを奪取。再開