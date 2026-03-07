ミラノ・コルティナパラリンピックは第２日の７日、スノーボード女子で、３３歳の坂下恵里（三菱オートリース）が日本勢初出場を果たした。予選の１回目は５位。２回目で順位は下げたものの全体７位で８日の決勝トーナメントに進んだ。「感慨深い。まず（決勝の）スタートラインに立てた」とほほえんだ。２３歳の時に交通事故で左膝下を切断し、義足生活となった。本格的に競技を始めたのは２０代後半。「誰もやっていないなら