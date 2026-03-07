◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は韓国に8-6で激闘の末に勝利。途中出場の周東佑京選手は、9回の守りでビッグプレーをみせました。点の取り合いとなった日韓戦。8-6と2点リードの9回は、大勢投手がマウンドに上がります。1アウトからジャーマイ・ジョーンズ選手にセンターへの大飛球を打たれますが、周東選手がフェンス手前でジャンプ一番。抜ければ