侍ジャパンがＷＢＣ１次ラウンドＣ組の韓国戦（７日、東京ドーム）で同点で迎えた７回、一気に勝ち越しに成功した。先頭・牧秀悟（２７＝ＤｅＮＡ）が四球で出塁すると、続く源田は犠打で手堅く送った。大谷翔平（３１＝ドジャース）は敬遠され、近藤も四球で続く。球場の熱気も一気に上がる中、ここで打席の３番・鈴木誠也外野手（３１＝カブス）が押し出しの四球で勝ち越しに成功。さらに吉田正尚（３２＝レッドソックス）