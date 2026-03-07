脚本家の三谷幸喜氏が７日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）に生出演。ＷＢＣ１次ラウンドの日本―韓国戦を速報する中、ＷＢＣ独自のルールにもの申す一幕があった。この日の番組冒頭、その時点で試合中の日韓戦について、野球評論家の五十嵐亮太さんも交えて話す中、ピッチクロック、ピッチコムといった今大会独自のルールの話題になると「ゆっくり見たいってのもあります