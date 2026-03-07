◆ラグビーリーグワン１部第７節相模原―東京ＳＧ（７日、秩父宮ラグビー場）２月に積雪で中止となった相模原―東京ＳＧの一戦は再試合が行われ、レギュラーシーズン４位の東京ＳＧは、同１１位の相模原に１５―３４で敗れた。今季初出場となったプロップ垣永真之介は「一番の仕事としてはチームが勝つことだったので。それができなかったのは残念」と、振り返った。昨年３月の第１１節以来となった公式戦。今季から日本