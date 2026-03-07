◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本８―６韓国（７日・東京ドーム）終盤まで大熱戦となった一戦は、カブス・鈴木誠也外野手がヒーローに選ばれた。３点を先取された直後の初回に反撃の左越え２ラン。大谷の同点ソロが生まれた３回に２打席連発となる勝ち越しソロを放った。７回には決勝の押し出し四球を選び、４打点の活躍。お立ち台で汗をぬぐった。一問一答は以下。―接戦を制した「もう本当にホッとしています。みなさんの声