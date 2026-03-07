1次ラウンド・プールCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCは7日、東京ドームで行われ、韓国代表は日本代表「侍ジャパン」に6-8で敗れた。今大会は通算1勝1敗となった。韓国が日本に勝ったのは2015年のプレミア12準決勝が最後。以降、プロ選手で構成されたチーム同士の対戦では日本に引き分けを挟んで11連敗となった。午後10時過ぎ。死闘を戦い抜いた韓国ナインは、最後の打者がアウトになると歓