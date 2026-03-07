GUMMYが5月初頭に開催する東名阪ツアー＜GUMMY TOUR 2026 「GIVE ME GUMMY」＞の詳細を発表し、あわせて4月29日に1st EP 「GIVE ME GUMMY」をリリースすることを発表した。2026年3月7日、新宿LOFTにて遂に動き出した新バンドGUMMY。この正式デビューライブ、プレオーダーでキャパシティーの倍を超える応募数が殺到。一般発売のチケットも瞬殺した公演でもあったが、メンバーそれぞれが豊富なキャリアを誇るバンドでもあり、その実