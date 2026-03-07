◇女子アジア杯1次リーグ第2戦日本11―0インド（2026年3月7日オーストラリア・パース）世界ランク8位の女子日本代表「なでしこジャパン」は同67位のインドに11得点のゴールラッシュで大勝し、2連勝で1次リーグ突破を決めた。前半4分、右サイドバックのDF山本柚月（日テレ東京V）が、右から豪快なシュートを左足で突き刺してA代表初得点。猛攻の口火を切ると、MF長谷川唯（マンチェスターC）、MF宮沢ひなた（マンチェスタ