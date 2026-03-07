生産者や卸売業者などでつくる米穀安定供給確保支援機構は６日、精米５キロ・グラムの生産や流通にかかるコストが２８１１円（今年３月時点）だとする試算を初めて公表した。今後、正式な数値を年に１回公表する。一般的なコスト構造を指標として公表することで、適正な価格形成を促す。生産、集荷、卸売り、小売りの４段階で必要となる人件費や肥料費、輸送費などを、統計や調査に基づき算出した。同時に公表した２０２５年３