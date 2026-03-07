日本―インド前半、先制ゴールを決める山本（右）＝パース（AAPImage提供・AP＝共同）【パース（オーストラリア）共同】サッカー女子で来年のワールドカップ（W杯）予選を兼ねるアジア・カップは7日、オーストラリアのパースで1次リーグC組第2戦が行われ、2大会ぶりの頂点を狙う日本はインドに11―0で大勝し、2連勝で勝ち点6として1次リーグ突破を決めた。試合開始早々に山本（日テレ東京V）のミドルシュートで先制し、攻