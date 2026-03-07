「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン８−６韓国代表」（７日、東京ドーム）侍ジャパンが同点の七回、勝ち越しに成功した。鈴木誠也外野手の押し出し四球で待望の勝ち越し点だ。さらに吉田も中前へ２点打を放ち、一気に突き放した。この回、先頭の牧が四球で出塁すると、井端監督はすかさず代走・牧原を告げた。勝負をかけた中で、源田はきっちりと送りバントを決めた。１死二塁となり、代打