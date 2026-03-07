カペラホテルズ＆リゾーツは、「カペラ京都」を3月22日に開業する。建物は地上4階建てで、かつての新道小学校跡地に立つ。客室はデラックスシティルーム、歌舞練場を臨むプレミアシアタールーム、建仁寺を正面に望む祇園スイート、専用の温泉風呂を備えたスイート、最上階で東山の稜線を一望できる206平方メートルのカペラスイートなどスイート29室を含む全89室。館内にはシグネチャーレストラン、割烹スタイルのナイトダイニング