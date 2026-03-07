ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは３月７日、オーストラリアで行なわれている女子アジアカップのグループステージ第２節で、インドと対戦。11−０と大勝し、決勝トーナメント進出を確定させた。日本は開始４分に山本柚月のゴールで幸先よく先制すると、その後も攻撃の手を緩めない。前半だけで５ゴールを奪うと、後半も６点を追加。植木理子と宮澤ひなたがそれぞれハットトリックを達成するなど、インドを圧倒