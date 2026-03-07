なでしこジャパンは現地３月７日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第２節でインドと対戦した。初戦の台湾戦を２−０で制した日本。インドに勝てばグループCの２位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まるなか、圧巻のゴールショーを披露する。開始早々の４分に山本柚月の得点で先制すると、13分に長谷川唯のゴールで加点。さらに、20分と35分に宮澤ひなた、45＋５分に清家貴子が得点