種市が圧巻の3者連続三振で流れをつくった(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）に臨んだ。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェック5−5の同点で迎えた7回、3番手の種市篤暉が圧巻の投球を見せた。この日一発を放っているキム・ヘソンを154キロのストレートで空振り三振、キ