女性3人組メタルダンスユニット「BABYMETAL」が7日放送のTOKYOFM「BABYMETALのメタラジ！」（土曜後7・30）に出演。3月28日の放送をもって番組を終了すると発表した。「メタラジ！」はBABYMETALの初の冠レギュラーラジオ番組で、昨年1月に放送開始。BABYMETALのメタルな友達、通称“メタトモ”をゲストに迎えて放送されている。同年8月には高市早苗氏がゲスト出演したことでも大きな話題を呼んだ。番組のエンディングで、S