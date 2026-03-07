◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8ー6韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンド（R）のC組が行われ、大会連覇を狙う野球の日本代表「侍ジャパン」は韓国に8―6で勝利した。「3番・中堅」で出場した鈴木誠也外野手（31＝カブス）が2本塁打を含む4打点で2連勝に大きく貢献した。ヒーローインタビューでは開口一番「本当にホッとしています」と声援に感謝した。3