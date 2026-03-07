フリーアナウンサーの刈川くるみさん（27）が7日、自身初の写真集 『星のない空』 の発売記念イベントに登場。『日テレNEWS NNN』の取材に、撮影の裏側や次回作の構想を明かしました。イベントでは、念願だったという写真集発売の感想を聞かれると「キターって思いました。お仕事を始めて5年になるんですけれども、初めに立てた目標のひとつだったので、すごくうれしかったのと、そのあとにすぐものすごい不安がきて、1冊丸々自分