第6回WBC・1次リーグC組○ 侍ジャパン 8 − 6 韓国 ●＜3月7日東京ドーム＞野球日本代表・侍ジャパンは7日、WBC・1次リーグC組の第2戦で韓国代表と対戦し8−6で勝利。これで1次リーグ2連勝スタートとなった。侍ジャパン打線は3点を先制された直後の1回裏、3番・鈴木誠也（カブス）が今大会1号となる2ランを右中間席へ運びすかさず1点差。3回は1番・大谷翔平（ドジャース）が2戦連発となる右越えソロを放ち3−3の同点に追いつ