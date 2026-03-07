韓国戦で2安打4打点の活躍■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が7日、東京ドームで行われた「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」1次ラウンドC組の韓国戦に「3番・中堅」で先発出場。2打席連発を含む2安打4打点の活躍で勝利に貢献した。試合後にヒーロインタビューに登場すると「本当にホッとしてます。熱い声援ありがとうございます」とファンに感謝した。3点