同点の7回に鈴木の押し出し四球で勝ち越し、吉田の2点打で加点した■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム）で8-6で競り勝ち、2連勝を飾った。大谷翔平投手、鈴木誠也外野手、吉田正尚外野手の3選手が全8得点を叩き出した。韓国戦は引き分けを挟んで11連勝となった。壮絶な打ち合いとなった。3点を追う初回、鈴