今回、Ray WEB編集部は、高校受験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞高校受験のために塾へ通う主人公。塾の先生から「志望校変えたほうがいいんじゃないか？」と言われながらも必死に勉強していました。そして、いよいよ合格発表当日。結果はいかに...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖友だちのデート服選びについて行くと