今回、Ray WEB編集部は、高校受験について読者に話を聞いて漫画にしてみました。果たして主人公の合否は...！？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部