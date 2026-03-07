プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３１）が座長を務めるアイスショー「羽生結弦ｎｏｔｔｅｓｔｅｌｌａｔａ２０２６」は７日、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開幕した。１１日で東日本大震災発生から１５年。「より一層、『輪』を『絆』を感じられるように」と願いを込めた。坂本龍一さんが音楽監督を務めた東北ユースオーケストラと初共演し、２つの新演目を含む４曲を披露。満員の６５００人の観客の前