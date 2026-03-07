◇第6回WBC1次ラウンドC組日本8ー6韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦。佐藤輝明内野手（26）はWBC初安打はお預けとなった。佐藤輝はこの日はベンチスタート。同点で迎えた7回1死二塁の好機で代打として登場した。一打勝ち越しの緊迫した場面でチェンジアップを捉えるも、強烈な