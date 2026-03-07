【ニューヨーク＝木瀬武】任天堂の米国法人は６日、米連邦最高裁判所が違法と判断したトランプ政権の「相互関税」などを巡り、納めた関税の返還を求めて米連邦政府を提訴した。権限のない大統領令に基づき不当に関税を徴収されたとして、利子をつけて全額を払い戻すよう求めている。通商関連の係争を審理する米国際貿易裁判所に提出した訴状によると、任天堂の米国法人は商品の輸入に伴って生じた関税を負担し、多大な損害を被