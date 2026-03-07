◇第6回WBC1次ラウンドC組日本８ー６韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は打ち合いを制し韓国に逆転勝ち。通算2勝0敗でC組1位突破に王手をかけた。韓国とは15年プレミア12の準決勝で敗れて以降、17年の対戦から10連勝中。ただ、直近の対戦となった昨年11月16日の強化試合では7―7の引き分けに終わっ