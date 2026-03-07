◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国6ー8日本（2026年3月7日東京D）韓国は7日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で日本と対戦。6−8で競り負け、1勝1敗とした。初回に3点を先制。3−5の4回には金慧成（キム・ヘソン）内野手（27＝ドジャース）の2ランで同点に追いついたものの、救援陣が踏ん張れなかった。初回、先頭から3連打で鮮やかに先制。2死一、二塁からも文保景（ムン・ボギョン）が左中