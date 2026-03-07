【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は６日、プエルトリコと米国でも１次ラウンドが始まり、２大会ぶりの頂点を目指すＢ組の米国、優勝候補の一角のＤ組のドミニカ共和国が大勝発進した。モンカダ２ランキューバが序盤のリードを守り切った。三回のモンカダの２ランなどで先行し、継投で逃げ切った。パナマは反撃が遅かった。