「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ侍ジャパン−韓国代表」（７日、東京ドーム）Ｎｅｔｆｌｉｘの中継で侍ジャパンユニホーム姿の美人女優が登場し、反響を呼んだ。エキサイトシートからの中継で糸井嘉男とともに登場したのは、女優の戸田恵梨香。「地獄に堕ちるわよ」で細木数子役で主演を務める中、透明感あふれるポニーテール姿で興奮気味にリポート。席についた直後に大谷、鈴木、吉田のホームラ