目標に向かって努力するのは素晴らしいことです。そんなときにいちばんの理解者であってほしい夫から、突き放すようなことを言われたらショックを受けてしまうのも当然です。『介護士の資格を取ろうと思っているのですが、夫が反対します』投稿者さんは週3日のパート勤務をしながら、2人の保育園児を育てています。旦那さんは正社員で平日は帰りが遅く、現在は義実家で90歳になる義祖母とも同居しています。これまで元気に自立して