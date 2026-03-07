オレはトウマ。中学生。そろそろ3年生が引退の時期。2年生になる前にもっと強くなりたいオレは毎日家でも練習を始めた。でも近所の人が学校に文句を言ったせいでオレは夜の練習ができなくなった。このまま練習を続けると退部させられてしまう。さらに憧れの先輩に冷たい目で見られて、オレはすごくショックをうけた。家の近くで、隣の女の子がちょうど学校から帰ってくるところなのが見えた。隣も文句言ってたからなにか言われるか