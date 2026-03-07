【ベローナ（イタリア）＝読売取材団】障害者スポーツの祭典、第１４回冬季パラリンピックのミラノ・コルティナ大会が６日（日本時間７日）、開幕した。２月のミラノ・コルティナ五輪に続く分散開催で、イタリア北部の三つの会場群で１５日まで続く。開会式は世界遺産にも登録されているベローナの円形闘技場で行われた。パラリンピックの開会式が世界遺産で行われたのは初めて。式典開催を機に、歴史都市ベローナでは、段差を