女子500メートルで滑走する高木美帆＝ヘーレンフェイン（共同）【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケートの世界選手権第3日は7日、オランダのヘーレンフェインで短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門が始まり、女子は最初の500メートルを終え、今大会限りで現役を退く高木美帆（TOKIOインカラミ）が首位に立った。佐藤綾乃（ANA）は7位、堀川桃香（富士急）は23位。3000メートルも実施。31歳の高