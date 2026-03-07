ボートレース住之江の「BP梅田開設19周年記念令和スピードレーサー選抜戦」は7日の4日目11Rまで予選が行われ、8日の5日目9〜11Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。見違えた。4日目7R、藤原仙二（22＝滋賀）は2コースから差すと、バックで伸ばして先マイした谷本幸司をつかまえシリーズ2勝目。得点率7.00の9位で第一関門を突破した。明らかに序盤とは違う姿がそこにあった。「3番（山田亮太）、4番（松尾充）が出ている