◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本8-6韓国(7日、東京ドーム)野球日本代表「侍ジャパン」は第2戦となる韓国戦で逆転勝利を飾りました。初回、菊池雄星投手が3連打を浴び、わずか5球で先制点を献上。初回にいきなり3点を奪われます。それでも直後の攻撃では、1番の大谷翔平選手が四球で出塁すると、3番の鈴木誠也選手が右腕ゴ・ヨンピョ投手からライトスタンドへ、反撃の2ランを記録。雄たけびを上げて、力