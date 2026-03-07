名古屋市西区で27年前に起きた主婦殺害事件で、被害者の夫と息子が、殺人罪で起訴された女に損害賠償を求める民事裁判を起こすことを7日、明らかにしました。 1999年に西区のアパートで殺害された高羽奈美子さんの夫・悟さんは7日、殺人事件の遺族らでつくる団体の会見に出席したあと、報道陣の取材に応じました。 そのなかで、悟さんは息子の航平さんと3月末をめどに、安福久美子被告を相手に名古屋地裁に提訴