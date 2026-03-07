３月８日に行われる阪神競馬（１回６日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】曇りのち晴れ・１０％【馬場状態】芝（Ａコース）良ダート良７日の芝は外を伸びる馬もいたが、やはり内目をロスなく立ち回る方がいい。ダートは基本先行有利だが、ゴール前の坂で逆転も。芝=逃げ◎先行◎差し○追込△ダート=逃げ○先行◎差し○追込△