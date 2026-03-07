◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）韓国代表のムン・ボギョン内野手のハッスルプレーに、場内から大きな拍手が巻き起こった。同点の７回、日本の攻撃。先頭・牧への２球目は、一塁ファウルゾーンに上がる大きなフライに。一塁手・ムンはボールを追いかけ一塁側フェンスに直撃し、そのまま倒れ込んだ。一塁のコーチャーズボックスに入っている侍・亀井コーチも心配そうに駆け寄ったが、ムンは数分の中