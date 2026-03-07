◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンの大勢投手が＝巨人＝が７日、韓国戦で侍ジャパンの守護神として８―６で２点をリードした９回のマウンドに５番手で立った。昨年１１月に行われた「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５」の韓国、第２戦では１点リードの９回に登板して同点弾を被弾していた右腕。「自分としても悔しい気持ちでシーズンを終わってますし、チームにも申し訳ないので、そ