◆アジア杯▽１次リーグ第２節日本１１―０インド（７日、オーストラリア・パース）２大会ぶりの優勝を目指すＦＩＦＡランク８位のなでしこジャパンは、同６７位のインドに１１―０で勝利した。初戦の台湾戦から、ニルス・ニールセン監督は先発を９人変更。ＦＷ田中美南、ＭＦ長谷川唯以外は入れ替える大胆の采配を見せ、インドとの一戦に挑んだ。台湾戦では前半だけでシュートを２０本以上浴びさせ、ボール支配率も驚異