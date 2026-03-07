◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）韓国が８回に１点を返返した。３点を勝ち越された直後の攻撃で、先頭のイ・ジョンフが左中間への二塁打。主将がヘッドスライディングで好機をつくると、そこから２死一、二塁となり、７番のキム・ジュオンが中前適時打を放った。さらに満塁と好機を広げたが、４回に２ランを放っていたキム・へソンが見逃し三振に倒れた。